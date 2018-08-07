Binlerce Venezuelalı, Devlet Başkanı Maduro'ya destek için ayaklandı. Suikat girişimlerinin ülkeninin birliğini bozamayacağı ilan edilen gösterilerde Amerika'ya tepki vardı.
Binlerce Venezuelalı sokakalar döküldü, suikast girişimine uğrayan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verdi.
Caracas'ta binlerce kişi Maduro'ya destek olmak için toplandı.
Sokakalarda Amerika ve destekçilerine öfke vardı. Maduro'yu hedef alan suikast girişimine karşı birlik mesajı verildi.
Maduro'ya iki drone ile yapılan bombalı saldırı girişimi de aydınlatılmaya başlandı.
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, saldırı girişiminin geçen yıl başkent Caracas'ta bir polis helikopterini kaçırarak hükümet binalarına ateş açan eski polis memuru Oscar Perez ve grubuyla bağlantılı olabileceğini açıkladı.
Maduro'ya yönelik saldırı girişimiyle ilgili soruşturmanın ilk detayları basınla paylaşıldı. Reverol, Drone'ların her birinin patlama anında yaklaşık 50 metrelik alanı etkileme gücüne sahip, 1'er kilogramlık C4 tipi patlayıcı taşıdığını belirtti.
Gözaltına alınan 6 kişiyi "terörist ve kiralık katil" olarak tanımlayan Adalet ve İçişleri Bakanı Nestor Reverol, saldırıyı gerçekleştirenlerin ve planlayıcılarının kimliklerinin ülke içinde ve dışında tespit edildiğini, yeni gözaltıların olabileceğini kaydetti.
Toplam 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada şüpheliler vatana ihanet, cinayete teşebbüs ve terörist saldırı girişimiyle suçlanıyor.
ulusal.com.tr