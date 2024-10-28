Binlerce çalışan işsiz kalacak! Dev markada daralma

Geçtiğimiz haftalarda bazı Almanya fabrikalarını kapatma olasılığını değerlendirdiğini açıklayan Volkswagen, binlerce çalışanın işsiz kalmasına yol açacak bu kararını sürdürme kararı aldı. Karar, sendikalar tarafından sert tepkiyle karşılanırken, kısa süre içinde uygulamaya geçmesi bekleniyor.

shiftdelete.net'in haberine göre, Volkswagen’in fabrika kapatma planı Almanya’da ciddi bir etki yaratıyor. Şirketin İşçi Konseyi Başkanı Daniela Cavallo'nun Wolfsburg'daki ana fabrikada yaptığı açıklamalar, iş gücü düzenlemesinin beklenenden daha büyük bir sorun olduğunu ortaya koydu. Cavallo, yüzlerce çalışanın katıldığı bir mitingde, “Bu sadece toplu sözleşme görüşmelerinde bir tehdit değil. Almanya’nın en büyük sanayi grubunun, kendi ülkesinde başlattığı bir küçülme planı” dedi.

Şirketin en az üç fabrikasını kapatma planı gündemdeyken, yaklaşık 300 bin çalışanın geleceği belirsizlik içinde.