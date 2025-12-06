Binlerce kişi kayıp! Sel ve heyelanlarda ölü sayısı 1500’ü aştı
Geçen haftadan bu yana Asya kıtasının güney bölgelerini etkisi altına alan yoğun yağışların tetiklediği sel felaketleri ve toprak kaymaları, Endonezya ve Sri Lanka başta olmak üzere birçok ülkede can kayıplarına yol açarken, binlerce kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Asya kıtasında geçen haftadan bu yana devam eden şiddetli yağışlar, özellikle Güney Asya ülkelerini felakete sürükledi.
Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da sel ve heyelanlar sebebiyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 1500'ü geçtiği açıklandı.
Yağışların etkisini artırarak sürdürdüğü bu ülkelerde, toprak kaymaları ve su baskınları can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.
EN BÜYÜK YIKIM ENDONEZYA VE SRİ LANKA’DA
Afetlerin yol açtığı en ağır insan kaybı Endonezya'da kaydedildi. Ülkede tam 837 kişi hayatını kaybetti. Sel baskınları nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edilen Sri Lanka'da ise ölü sayısı 479 olarak duyuruldu.
Bu iki ülkede, birçok yerleşim biriminin çamur ve enkaz altında kaldığı belirtilirken, 800'den fazla kişinin kayıp olduğu ifade edildi. Felaketlerden etkilenen bölgelerde yaşayan on binlerce kişinin de ciddi düzeyde gıda ve temiz su kıtlığıyla yüzleştiği rapor edildi.
ORMANSIZLAŞMA TARTIŞMASI ALEV ALDI
Endonezya’da faaliyet gösteren çevre aktivistleri, yaşanan bu yıkımın temel nedenlerinden biri olarak ormanlık alanların yıllar içinde yok edilmesini işaret etti. Aktivistler, bu durumun, aşırı yağışlara karşı doğal koruma mekanizmalarını ortadan kaldırdığını vurguladı. Hükümete, ormansızlaşmaya karşı acil adımlar atması yönünde çağrı yapıldı.
Daha önce açıklanan bilgilere göre, Tayland'da 185 ve Malezya'da 3 kişi yaşamını yitirmişti. Bu ülkelerde bu kayıplar haricinde yeni bir can kaybı bildirilmedi.