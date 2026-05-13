Bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan hakim karşısına çıkacak

Almanya, Havelland bölgesinde görev yapan bir çocuk doktorunun karıştığı devasa suç zinciriyle sarsılıyor. 45 yaşındaki doktorun, hastanede görev başındayken "çocuklara yönelik cinsel suçlar" işlediği iddiasıyla 130 farklı dosyadan hakim karşısına çıkacağı açıklandı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Almanya’nın Brandenburg eyaletindeki Havelland bölgesinde görev yapan 45 yaşındaki bir çocuk doktorunun, "çocuklara yönelik cinsel suçlar" nedeniyle 130 ayrı vakadan yargılanacağı bildirildi. Alman basınının, Potsdam Savcılığına dayandırdığı haberde, suçlamalar arasında "ağır çocuk istismarı ve tecavüz" suçlamalarının da bulunduğu belirtildi.

GÖREV BAŞINDAYKEN İSTİSMAR İDDİASI

Rathenow ve Nauen kentlerindeki hastanelerde çalıştığı ve 130 ayrı vakadan yargılanacağı aktarılan 45 yaşındaki doktorun, söz konusu suçların büyük bölümünü görev yaptığı esnada işlediği iddia edildi. Savcılığın hazırladığı iddianamede, suçlamalara konu olan olayların 2013-2025 yıllarında meydana geldiği belirtildi.

KASIM 2025’TEN BERİ TUTUKLU

Haberlerde, söz konusu doktorun, Kasım 2025’te bir çocuğun annesinin şikayeti üzerine gözaltına alındığı ve o tarihten bu yana tutuklu bulunduğu kaydedildi. Olayın yargıya taşınmasıyla birlikte, sağlık kurumlarındaki güvenlik ve denetim mekanizmaları da tartışma konusu oldu.

DİJİTAL VERİLER SUÇ ZİNCİRİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında polisin, çok sayıda dijital veri taşıyıcısına el koyduğu, başka çocuklara yönelik istismar şüphelerine bu şekilde ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Potsdam Savcılığı ve Brandenburg polisinin yeni mağdurların olup olmadığını araştırmaya devam ettiği ifade edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Havelland Klinik Grubunun da iç soruşturma başlattığı kaydedildi.​​​​​​

