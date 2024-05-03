Bir ülke daha resmen Filistin'i devlet olarak tanıdı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aylardır devam ederken dünyadan Filistin'e destekler gelmeye devam ediyor. Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını açıkladı.

Bir ülke daha resmen Filistin'i devlet olarak tanıdı
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Trinidad ve Tobago, Filistin’i devlet olarak resmen tanıma kararı aldı. Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın "Filistin devleti" meselesinde büyüyen uluslararası fikir birliğini güçlendirdiği belirtildi. Açıklamada, "Filistin'in tanınması ahlaki ve adildir, Trinidad ve Tobago'nun Filistin halkının meşru isteklerini tanıdığını ve desteklediğini gösterir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Karayip ülkelerinden Jamaika ve Barbados, Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurmuştu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell pazartesi günü yaptığı açıklamada, birçok AB ülkesinin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımaya hazırlandığını söylemişti.

ABD ise geçtiğimiz ay Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğinin önünü açacak olan BM karar tasarısını, "devlet olmanın İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakereler yoluyla sağlanması gerektiğini" söyleyerek veto etmişti.

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# filistin # karayipler
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