''Bir yıldır hiçbir şey yapılmadı!'' İnsan hakları örgütlerinden von der Leyen'e İsrail tepkisi

Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ortak bir çağrıda bulundu. HRW'nin AB Nezdindeki Temsilcisi Claudio Francavilla ile Af Örgütü'nün AB Dış Politikası Uzmanı Caroline Hansen imzasıyla yayımlanan açıklamada, von der Leyen'in yarın yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasında İsrail'e karşı somut adım atması istendi.

Açıklamada, von der Leyen'in geçen yılki aynı konuşmada neler vaat ettiği hatırlatıldı. Komisyon Başkanı o gün İsrail'le ikili desteğin durdurulacağını, Ortaklık Anlaşması'nın ticari kısımlarının gözden geçirileceğini ve aşırılık yanlısı bakanlara yaptırım önerileceğini duyurmuştu. Aradan bir yıl geçti ama açıklamaya göre tablo pek değişmedi: "Bir yıl geçmesine rağmen (İsrail'e yönelik) önlemlerin neredeyse hiçbiri hayata geçirilmedi ve giderek daha fazla AB ülkesi ve müttefiki, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleriyle ticareti yasaklarken, von der Leyen'in önderliğindeki Avrupa bu konuda geride kalıyor."

Açıklamada ayrıca von der Leyen'in bugüne kadarki önerilerinin ancak Gazze Şeridi'nde resmi olarak kıtlık ilan edilmesinin ve Avrupa kamuoyunun baskısının artmasının ardından geldiği vurgulandı. Aynı Komisyon Başkanı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarda gösterdiği kararlılığı İsrail konusunda sergilemediği de kaydedildi.

ALMANYA, İTALYA, MACARİSTAN VE ÇEKYA ENGEL OLDU

Metinde AB içindeki tıkanıklığın kaynağına da işaret edildi. Almanya ve İtalya'nın İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına engel olduğu, Macaristan ile Çekya'nın ise aşırılık yanlısı bakanlara yönelik yaptırımları veto ettiği belirtildi. Von der Leyen'in bu süreçte "sesini yükseltmekten kaçındığı" ifade edildi. Açıklamada, Komisyon Başkanı'nın İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a karşı sergilediği tutuma da tepki göstermediği hatırlatıldı. Bu noktada açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Bu durum, AB ülkeleri arasındaki bölünmelere ve dayanışma eksikliğine benzer şekilde, kendi Komisyonu içinde de giderek artan bir bölünmeyi ve dayanışma yoksunluğunu gözler önüne serdi."

Açıklamada, Avrupa'nın İsrailli yerleşimcilere karşı sınırlı yaptırım uygulama kararı alırken Filistin'deki durumun giderek kötüleştiği de vurgulandı.

"İNSANİ YARDIMIN ARKASINA SIĞINAMAZ"

Açıklama, von der Leyen'in Komisyon Başkanı sıfatıyla ticaret ve dış ilişkiler dahil tüm AB politikalarının uluslararası hukuka uygun yürütülmesini sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Bu bağlamda örgütler şu değerlendirmeyi yaptı:"(Von der Leyen) Yardımın neden bu kadar acil şekilde ihtiyaç duyulduğuna dair sorunları çözmek için hiçbir şey yapmazken, AB'nin Filistinlilere yönelik insani yardımının arkasına sığınamaz."

Açıklamada, von der Leyen'in AB üyesi ülkeleri Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik etmesi gerektiği belirtildi. Aynı yükümlülükler doğrultusunda AB'nin de Ortaklık Anlaşması'nı askıya alması ve İsrailli yetkililere yaptırım uygulaması istendi.

Açıklamanın sonunda von der Leyen'e yarınki konuşmasında somut bir adım atma çağrısı yinelendi: Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle AB genelinde ticaret yasağı önerilmesi. Bu konudaki beklenti şöyle özetlendi:"Bu durum ona ne kadar 'acı' verirse versin, uluslararası hukukun gerektirdiği bir tedbiri onaylatmak için ihtiyaç duyduğu nitelikli çoğunluğu sağlamak amacıyla teklifi masaya yatırmalı ve başta Almanya ile İtalya olmak üzere üye ülkelerle aktif şekilde temas kurmalıdır."

Açıklamada son olarak, AB Komisyonu Başkanı'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ABD'nin yaptırımlarından korumak amacıyla "Engelleme Mevzuatı"nı (Blocking Statute) devreye alma önerisinde de bulunması gerektiği kaydedildi.