Birds of Eden: İşte dünyanın en büyük serbest uçuş kuş barınağı
Güney Afrika’da yer alan Birds of Eden, 32 bin metrekarelik alanı ve 3 bin 500’den fazla kuşuyla dünyanın en büyük serbest uçuş kuş barınağı olma özelliğini taşıyor. Ziyaretçilere doğayla iç içe bir deneyim sunan bu barınak, kuş gözlemciliği tutkunları için önemli bir merkez.
Güney Afrika’nın Batı Cape eyaletinde, Plettenberg Körfezi yakınlarında bulunan Birds of Eden kuş barınağı, dünya çapında kuş gözlemciliği açısından kritik bir öneme sahip.
32 bin metrekarelik alanda 220 türden 3 bin 500’den fazla kuş barındıran bu park, doğa severler ve kuş gözlemcileri için popüler bir mekan. Barınak, aynı zamanda dünyanın en büyük serbest uçuş kuş barınağı olma unvanına sahip.
Birds of Eden, 856 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Güney Afrika’nın biyolojik çeşitliliğini yansıtıyor.
Bu türlerden 132’si ise nesli tükenme tehlikesi altında.
Barınak, doğal ortamda yaşamayan kafes kuşlarının rehabilitasyonuna da olanak tanıyor. Özellikle Afrika gri papağanı gibi türler, burada doğaya salınmadan önce adapte olma şansı buluyor.
Barınak, 55 metre yüksekliğindeki kubbesiyle dikkat çekerken, 1,2 kilometre uzunluğundaki yürüyüş parkuru ziyaretçilere kuşları yakından gözleme fırsatı sunuyor.
Orman arazisinde yaklaşık 23 bin metrekarelik alanı kapsayan bu tesis, kuşların serbest uçabileceği geniş alanlar sunuyor.
Birds of Eden, Garden Route üzerinde yer alıyor ve Plettenberg Körfezi’ne kara yoluyla yaklaşık 30 dakika uzaklıkta.
GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Ziyaretçiler için giriş ücreti, 2025 itibarıyla kişi başı 410 Güney Afrika randı (yaklaşık 22 dolar) olarak belirlenmiş.
Barınak, her gün 08.00-17.00 saatleri arasında açık ve rehberlik hizmeti ücretsiz olarak sunuluyor.