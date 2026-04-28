Birleşik Arap Emirlikleri 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+'dan çıkıyor

Simge Sarıyar
Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs tarihinden itibaren petrol ihracatçısı ülkelerin oluşturduğu OPEC ve OPEC+'dan çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan resmi açıklamada, gerçekleşecek bu ayrılığın petrol üretimini kademeli olarak artıracağı belirtildi.

ÜRETİM KOTALARI PROBLEM YARATIYORDU

OPEC üyeleri bir süredir petrol üretim kotaları konusunda kendi aralarında problemler yaşıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Enerji Bakanı ayrılık sürecine dair yaptığı değerlendirmede, "OPEC'ten çıkma kararı dikkatli bir değerlendirme sonucunda alındı." ifadelerini kullandı. Alınan ayrılık kararının etkilerine değinen Enerji Bakanı, bu durumun petrol üretimi konusunda kendilerine büyük esneklik sağlayacağını söyledi. Gelecek projeksiyonlarını da paylaşan Bakan, "Gelecek dönemde küresel ölçekte enerji talebinin artacağını düşünüyoruz." dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPALIYKEN GELEN HAMLE FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

OPEC'ten çıkma kararı, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı dönemde geldi. Kararın duyurulması ve çıkan haber sonrasında petrol fiyatları hafif geriledi. Yaşanan bu düşüşün nedeni, Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretimi kota sınırı olmadan artırma hevesinden kaynaklanıyor.

