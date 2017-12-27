banner959
Silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi
Silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi
AYM, CHP'nin başvurusunu haklı buldu
AYM, CHP'nin başvurusunu haklı buldu
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı
7 bankadan flaş kredi kartı açıklaması
7 bankadan flaş kredi kartı açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri'nden skandal çağrı: Türkiye ve İran'a karşı birleşin

Birleşik Arap Emirlikleri Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Arap dünyasına 'Türkiye ve İran'a karşı birleşin' çağrısı yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden skandal çağrı: Türkiye ve İran'a karşı birleşin

Birleşik Arap Emirlikleri Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Arap dünyasına 'Türkiye ve İran'a karşı birleşin' çağrısı yaptı

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Gargash, "Dünya bir çıkmaza girdi ve çözüm bölgesel hırslara karşı işbirliği yapmakta. Mezhepçi ve partizan yaklaşım, kabul edilebilir bir alternatif değil. Arap dünyası Tahran veya Ankara tarafından yönetilemez." ifadelerini kullandı.

Arap dünyasına Riyad ve Kahire'nin öncülük etmesi gerektiğini söyleyen Gargaş, "Bölgedeki jeostratejik yarış, merkezi Riyad ve Kahire olan güçlendirilmiş bir Arap Birliği'nin gerekli kılıyor" ifadelerini kullandı.



Birleşik Arap Emirlikleri geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in Twitter'da yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Iraklı bir kişi tarafından yazılan "1916 yılında Türk Fahri Paşa’nın Medinetü’l Münevvere halkının hakkına girdiğini ve onların mallarını çaldığını, onları kaçırdığını, Şam’dan İstanbul’a “Seferberlik” ilan ederek, Medine’deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? İşte Erdoğan’ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu." şeklindeki tweeti yeniden paylaşan BAE'li bakan iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

ulusal.com.tr
Etiketler; #Birleşik Arap Emirlikleri #arap dünyası #Enver Gargaş #türkiye #iran
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İşte KHK'daki taşeron düzenlemesinin ayrıntıları
Sonraki Haber
İstanbul'da 'ByLock' operasyonu: 23 gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.