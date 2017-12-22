Filistin sorunu 1947'den itibaren İngiltere'den, Birleşmiş Milletler'in himayesine geçmişti. O tarihten bu yandan Birleşmiş Milletler'de Filistin için bir dizi karar alındı. İşte o kararlar

Üç semavi dinin kutsal mekanlarına ev sahipliği yapan Kudüs'ün statüsü, İsrail-Filistin sorununun en önemli maddelerinden biri. Peki, İngiltere'nin 1947'de Birleşmiş Milletler'e devrettiği Filistin sorunu ile ilgili bugüne kadar hangi kararlar alındı?



29 Kasım 1947... 181 sayılı karar ile BM Genel Kurulu, "Paylaşım Planı" ortaya koydu. Buna göre Filistin toprakları üzerinde biri Arap, diğeri Yahudi olmak üzere iki bağımsız devlet kurulacaktı. Ayrıca Kudüs'ün silahlardan arındırılmış, BM Vesayet Konseyi'nin himayesinde uluslararası bir statüye sahip olması öngörüyorülüyordu. Ancak İsrail'in yayılmacılık politikası nedeniyle Arap-İsrail Savaşı patlak verdi ve karar uygulanamadı.



11 Aralık 1948... 194 sayılı karar ile Arap-İsrail savaşında göç etmek zorunda kalan 750 bin Filistinlinin topraklarına geri dönüşü öngörülüyordu. Ancak BM Filistin Uzlaştırma Komisyonu üyeleri Türkiye, Fransa ve ABD bölgelerin sınırları, mülteciler ve Kudüs'ün statüsü konularında anlaşamadı.



9 Aralık 1949... 303 sayılı karar ile daha önce alınan 181 ve 194 numaraları kararlara atıf yapıldı. Kudüs'ün kalıcı olarak uluslararası bir sistemin kontrolünde ayrı bir yönetim ile yönetileceğini açıkladı. Bu sırada Batı Kudüs İsrail tarafından işgal edilmişti, sonuçta karar uygulanamadı.



4 Temmuz 1967... İsrail, 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda Doğu Kudüs'ün yanı sıra Gazze Şeridi, Batı Şeria, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etti. 2253 sayılı kararla, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik faaliyetlerinden derin endişe duyulduğu belirtildi ve İsrail'in bu tutumundan vazgeçmesi gerektiği kaydedildi.



19 Aralık 1983... 38/180 sayılı kararla İsrail'in BM Genel Kurulu'da "barışsever bir üye" olmadığı belirtildi. Bütün uluslara İsrail ile diplomatik, ticari ve kültürel bağları koparmaları çağrısı yapıldı. İsrail'in BM Sözleşmesi'ne uymadığı da kaydedildi. İsrail ayrıca, Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Golan Tepeleri'ni işgalinden dolayı kınandı. Bu işgaller "uluslararası hukuk ile ilgili BM kararlarına aykırı ve yasadışı" olarak nitelendirildi.



Ve 21 Aralık 2017... 10/22 sayılı kararla ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi"ne karşı karar alındı. Kararda, Kudüs'ün statüsünü, karakterini veya demografik yapısını değiştirme niyetindeki kararların yasal bir etkisi olmadığı belirtildi. Kudüs'ün nihai statüsüne BM kararları çerçevesinde yürütülecek müzakereler sonucunda karar verilmesi gerektiğii vurgulandı. Ayrıca BM'ye üye tüm devletlere "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapıldı.



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