BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, "Suudilerin Türk yetkililerle iş birliği yapmasını umuyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, ''Suudilerin Türk yetkililerle iş birliği yapmasını umuyoruz.'' dedi.



Dujarric, günlük basın brifinginde 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruları yanıtladı.



Soruşturmalara dahil olmadıklarını ancak Suudi yetkililerle yapılan görüşmelerde endişelerini dile getirdiklerini belirten Dujarric, ''Suudi yetkililere soruşturmalarda tam iş birliği yapmaları çağrımızı sürdürüyoruz.

Suudilerin Türk yetkililerle iş birliği yapmasını umuyoruz.'' diye konuştu.



Sözcü Dujarric, Türk yetkililerle de görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.