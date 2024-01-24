Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin çıkmazı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda11 bini çok 26 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail'e karşı somut bir adım atılamadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yine etkisiz kaldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin için toplandı. Üst düzey katılımlı toplantıda çok sayıda devlet söz aldı. Dışişleri Hakan Fidan'ın çözüm önerisi garantörlük oldu. Bakan Hakan Fidan, "İsrailliler ile Filistinliler arasında barışı sağlayacak ve denetleyecek bir garantörlük mekanizmasının kurulması yönündeki çağrımızı yinelemek istiyorum" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Güvenlik Konseyi'ni aldattığını söyledi. Filistin'de ateşkesin Ortadoğu'daki istikrarsızlığın da önüne geçeceğini vurgulayan Lavrov, "Güvenlik Konseyi üyelerini, Filistin devletinin kurulması konusunu güzel zamanlara ertelememeye çağırıyorum" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da konuştu. "Gazze, yakın tarihin en çok belgelenen soykırımıdır" diyen Abdullahiyan, ABD'nin bölgesel planlarına işaret etti.

Malezya da Güvenlik Konseyi üyelerine "İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanıyın" çağrısı yaptı. Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, "Gazze'de her 100 Filistinliden biri öldürüldü. Artık yeter" dedi.

Toplantı sırasında İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan'ın konuşmaya başlamasıyla birçok diplomat, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini protesto ederek salonu terk etti.