Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Suriye açıklaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi Suriye konusunda ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye ve komşularının güvenliğini tehdit edecek eylemlerden kaçınılması çağrısı dikkat çekti.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Suriye açıklaması
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye konusunda bildiri yayınladı.

Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını yineledi. Tüm devletlere bu ilkelere saygı göstermeleri çağrısı yaptı.

Bildiride, Suriye ve komşularının birbirlerinin güvenliğini zedeleyebilecek herhangi bir eylem veya müdahaleden karşılıklı olarak kaçınmaları istendi. Ayrıca DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin Suriye'de yeniden güç kazanmasının önlenmesi gerektiğinin de altı çizildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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