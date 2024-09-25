Birleşmiş Milletlerden Lübnan kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Çarşamba günü Lübnan için toplanacak. Edinilen bilgiye göre toplantı TSİ 01.00'da başlayacak.

Mert Sagit Mert Sagit
Birleşmiş Milletlerden Lübnan kararı
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Lübnan'da yaşananlar için toplanma kararı aldı.

 İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Slovenya, BM Güvenlik Konseyi’nin yarın Lübnan gündemi ile toplanacağını duyurdu. Toplantının yarın TSİ 01.00'da başlaması bekleniyor.

İsrail Lübnan'ın genellikle güney kısmı olmak üzere başkent Beyrut'u da hedef aldığı saldırılarına devam ediyor.

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İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Slovenya, BM Güvenlik Konseyi’nin yarın Lübnan gündemi ile toplanacağını duyurdu. Toplantının yarın TSİ 01.00'da başlaması bekleniyor.

İsrail Lübnan'ın genellikle güney kısmı olmak üzere başkent Beyrut'u da hedef aldığı saldırılarına devam ediyor.

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