Birleşmiş Milletlerden Lübnan kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Lübnan'da yaşananlar için toplanma kararı aldı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Slovenya, BM Güvenlik Konseyi’nin yarın Lübnan gündemi ile toplanacağını duyurdu. Toplantının yarın TSİ 01.00'da başlaması bekleniyor.

İsrail Lübnan'ın genellikle güney kısmı olmak üzere başkent Beyrut'u da hedef aldığı saldırılarına devam ediyor.

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Truvid

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Slovenya, BM Güvenlik Konseyi’nin yarın Lübnan gündemi ile toplanacağını duyurdu. Toplantının yarın TSİ 01.00'da başlaması bekleniyor.

İsrail Lübnan'ın genellikle güney kısmı olmak üzere başkent Beyrut'u da hedef aldığı saldırılarına devam ediyor.