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Bitcoin şirketi CEO'su ölünce hesaplara erişim durdu: 140 milyon dolar kayıplara karıştı

Quadriga CEO'su Gerald Cotten'ın Aralık ayında Hindistan'a yaptığı bir yolculuk sırasında Crohn hastalığına yakalanarak ölmesi üzerine, çok sayıda kripto para sahibinin hesaplarına erişim sağlayamadığı öğrenildi.

Bitcoin şirketi CEO'su ölünce hesaplara erişim durdu: 140 milyon dolar kayıplara karıştı

Kanada'nın en büyük kripto para borsası Quadriga'nın kurucusu ve CEO'sunun hayatını kaybetmesi üzerine, kripto para sahiplerinin hesaplarına ulaşamadıkları öğrenildi.

BBC'de yer alan habere göre, Nova Scotia Yüksek Mahkemesi'ne sunulan bir dilekçede, Cotten'ın ölümü üzerine şifreli bilgisayarı üzerinde çalışan eşinin ise herhangi bir sonuca ulaşamadığı belirtildi.

'HERHANGİ BİR SONUCA ULAŞAMADIM'
Cotten'ın eşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tekrar tekrar ve sıkı bir şekilde incelememe rağmen herhangi bir sonuca ulaşamadım" ifadelerini kullandı.
Mahkemeye sunulan belgeye göre ayrıca, şirketin dijital varlıklarının büyük çoğunluğunun bilgisayar korsanlarından korunmak amacıyla 'soğuk cüzdan' adı verilen çebrimdışı depolama aygıtlarında tutuluyor. Şirketin tahminlerine göre, erişilemeyen varlıkların değeri ise 180 milyon Kanada doları (140 milyon dolar)

Devam eden süreçte ne konuyla ilgili ne gibi bir çözüm bulunacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Etiketler; #bitcoin
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