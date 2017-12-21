Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ABD'nin tehditlerine rağmen Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmadığına ilişkin tasarıyı kabul etti. Oylamaya katılan 172 ülkeden 128'i tasarıya kabul oyu verdi. 9 ülke tasarıyı reddedereken, 35 ülke çekimser kaldı. Bu sonuçla Amerika, ağır bir yenilgi aldı.

BM Genel Kurulunda görüşülen, Türkiye'nin gündeme getirdiği kritik öneme sahip Kudüs tasarısı kabul edildi. Türkiye ve Yemen'in öncülük ettiği Genel Kurul'daki oylamaya 172 ülke katıldı.



128 ülke ABD'nin tehditlerine meydan okuyarak, Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının "yasa dışı" olarak kabul edilmesini öngören tasarıyı kabul etti.



9 ülke ABD'yi desteklerken, 35 ülke çekimser kaldı. Trump yönetimin tehdidine rağmen; Irak, Afganistan, Mısır, Ürdün ve Pakistan, Kudüs tasarısına "Kabul" oyu kullandı.



Oylamada ABD ve İsrail'in yanında Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya ülkeleri ret oyu verdi.



Çekimser oy kullananlar arasında ise Çekya, Arjantin, Güney Sudan, Romanya, Polonya, Panama, Filipinler, Meksika, Macaristan, Bosna-Hersek gibi Amerika'ya yakın ülkeler var.



ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danon'un konuşmasından sonra salonu terk etti.



Kabul edilen tarihi Kudüs Tasarısı, "Tüm devletleri kutsal Kudüs kentinde diplomatik misyon kurmaktan imtina etmeye" çağırıyor. Krizin, İsrail ile Filistinliler arasındaki müzakerelerle çözüme kavuşturulabileceği vurgulanıyor.



Peki bundan sonra ne olacak? Genel Kurulda yapılan tarihi oylamadan çıkan sonuç ezici bir çoğunlukla alınmış olsa da bağlayıcılığı yok. Karar yaptırım içermiyor ancak bu kararla Filistin davası yeniden dünyanın gündemine oturdu. Aynı zamanda Trump yönetimi, Filistin sorunundaki diplomatik arabulucu rolünü yitirdi.





Erdoğan'dan oylama sonrası mesaj

Cumhurbaşkanı oylama sonucunun açıklanmasının hemen ardından Türkiye’ye getirilen Down Sendromlu Muhammed et-Tavil ile fotoğrafını paylaştı ve "Kudüslü Muhammed kardeşim ile dünyaya mesajımız şudur: "Kudüs, kırmızı çizgimizdir." diye yazdı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM kararına ilişkin, "Kudüs konusunda BM Genel Kurulu’na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Trump yönetiminin, BM Genel Kurulu tarafından gayrı hukukiliği en sarih şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz." dedi.



Erdoğan mesajında, "Filistin ve Kudüs davasına destek veren herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." diye yazdı.





Başbakan Yıldırım'dan BM kararı sonrası açıklama

Başbakan Yıldırım, 'BM Genel Kurulunun Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı karar memnuniyet vericidir. Bu karar Kudüs için, barış çabaları için bölgedeki yeni bir fırsat doğurmuştur' dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Kan ve gözyaşının hakim olduğu Orta Doğu daha fazla gerginliği kaldıramaz. BM Genel Kurulu'nda alınan Kudüs kararı Orta Doğu'nun huzuru ve dünya barışı için atılmış önemli bir adımdır.



Devlet Bahçeli'den ilk açıklama

18 Aralık 2017’de, ABD’nin Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde veto ettiği Kudüs tasarısı bugün Genel Kurul’da görüşülmüş ve oylanmıştır. Sonuç olarak; 128 ülke kabul, 9 ülke red, 35 ülke de çekimser oy kullanmıştır.



Türkiye’nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurul gündemine gelen Kudüs tasarısını 128 ülkenin kabul etmesi ABD’nin ipliğini pazara çıkarmış, ilk kıblemiz üzerinde oynadığı oyunu fiilen bozmuştur.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 128 ülkenin bayraklaşan iradesi Kudüs’ün tarihi statüsünü, manevi haklarını teyit ve tescil etmiştir. Bu çok önemli bir kazanım; takdir, tebrik ve alkışa layık bir gelişmedir.

ABD-İsrail ortaklığının hukuk tanımaz ilkel yüzü, insan ve inanç haklarına kast eden zalim yönü güçlü bir çoğunlukla, kararlı bir duruş ve duyuşla uluslararası toplum nezdinde deşifre edilmiştir. Bundan son derece memnun ve mesut olunmalıdır.

Kudüs’ü başkent olarak tanımlayan ve tanıyan ABD dayatması reddedilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kudüs’ü muhasara altına alan müessir hukuksuzluğu, melanet şuursuzluğu muhataplarına aynen iade etmiştir.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi’nin üye ülke diplomatlarına gönderdiği e-posta tehditleri, Trump’un tasarıdan yana oy kullanan ülkelere mali yardımların kesilmesiyle ilgili şantajları dikiş tutmamış, karşılık bulmamıştır. Tehditler ters tepmiş, ABD’nin kucağında patlamıştır.

Anti demokratik tüm mekanizmaların işletilmesine, baskı ve gözdağlarının birer birer muhatap ülkelere iletilmesine rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zulmün oyuncağı olmamış, zalimlere boyun eğmemiştir. İnsanlık vicdanı ve küresel adalet tavrını da tarafını da göstermiştir.

Bu vesileyle huzura, barışa ve istikrara hizmet eden 128 haysiyetli ülkeyi kutluyorum. Elbette Türkiye’nin tavizsiz iradesini göstererek Kudüs davasının dünya gündemine gelmesini ve geniş bir destek bulmasını sağlayan siyasetçilerimizi, diplomatlarımızı tebrik ediyorum.

Unutulmasın ki, Kudüs düne göre bugün daha güçlü, daha emin, daha güvenlidir. Kudüs Miraç’ın mucizevi mekanı, manevi hayatımızın mihver ve mihrakı olarak ebediyen var olacaktır. Buna hiçbir tehdit dili, hiçbir karanlık ve kirli emel engel olamayacaktır.





Filistin'den ilk açıklama

Filistin Lideri Mahmut Abbas'ın sözcüsü, tasarının kabul edilmesinden ardından, 'Oylama Filistin için bir zaferdir' dedi.



İsrail'den ilk açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören bir tasarıyı onaylamasının ardından ilk açıklama geldi. Netanyahu kararı red ediyoruz ifadelerini kullanırken Trump'a da teşekkür etti.





Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Trump yönetiminin Kudüs kararını reddeden karar tasarısı BM Genel Kurulu’ndan 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Kudüs adına, Filistin davası adına, küresel adalet ve vicdan adına bu tarihi karar hayırlı olsun.







Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Büyük memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Genel Kurul, ABD'nin Kudüs kararını net bir şekilde reddetti. Genel Kurul'da dayanışma ortaya kondu. Büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.



Çavuşoğlu, "1967 sınırlarıyla Filistin devleti ve Doğu Kudüs'ün de Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesi konusunda daha çok çalışacağız." dedi.



AKP'den ilk açıklama

AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal Twitter'dan yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu’ndan çıkan bu karar insanlığın vicdanındaki adalet duygusunun tecellisidir. Kudüs’ü savunmanın insanlığı savunmak olduğunun göstergesidir. Dünyanın şantajlara ve tehditlere boyun eğmeyeceğini göstermesi açısından son derece önemlidir." dedi.



Ünal, "Bu karar ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ‘’Dünya 5’ten Büyüktür’’ çağrısının güçlü bir tescilidir. Haktan ve hukuktan yana duruş sergileyen tüm üyeler bu tarihi adımla daha adil bir dünya için umutların artmasını sağlamıştır.





Bekir Bozdağ'dan açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyesi 128 ülke,tarihi bir karar alarak ABD Başkanı Trump’ın aldığı ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını veto etti;diğer bir anlatımla ABD yönetiminin kararını yok saydı." dedi.



Bozdağ'ın açıklaması şöyle;

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyesi 128 ülke,tarihi bir karar alarak ABD Başkanı Trump’ın aldığı ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını veto etti;diğer bir anlatımla ABD yönetiminin kararını yok saydı.

BM üyesi 128 ülke bu kararla; - onurlarına ve bağımsızlıklarına sahip çıktı; - tam egemen ve bağımsız devletler olarak ABD’nin açık tehdidine ve baskısına boyun eğmediğini gösterdi; -güçlünün haklı olmadığını,haklının güçlü olduğunu ilan etti; -BM’nin kararlarına bağlı kaldı.



BM üyesi 128 ülke; haksızlığın, gücün, baskının, tehdidin, kabalığın ve kabadayılığın uluslarası hukukta yeri ve karşılığı olmadığını ve bunların geçersiz olduğunu ABD yönetimine ders olarak öğretti.Umarım ABD yönetimi, bu dersi anlamıştır.



BM’nin bu kararı,Filistinlilerin ve Kudüs’ün yalnız ve sahipsiz olmadığını göstermiştir . BM’nin bu kararı, İslam ülkelerini birleştirdiği gibi;BM üyelerini de birleştirmiş; Kudüs’ün sadece Filistinlilerin/Müslümanların değil insanlığın meselesi olduğunun da göstermiştir.



Türkiye, milletimizin ve devletimizin büyüklüğüne ve onuruna yaraşır bir mücadele vermiş ve bu tarihi kararın öncüsü ve mimarı olmuştur. Bu karar,Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin ve öncülüğününbaşarısıdır. Türkiye’nin gurur kararıdır.



Akdağ: Hakkın zorbalığa galip geldiği bir gün



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kudüs kararını reddeden karar tasarısının BM Genel Kurulunda 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesini değerlendirdi.



Akdağ, Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gür çağrısı cevabını buldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Kudüs konusundaki kararı, hakkın zorbalığa galip geldiği bir gün olarak tarihe geçti." paylaşımında bulundu.



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