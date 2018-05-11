İsrail'in Suriye'deki kritik üsleri vurması ve Suriye'nin de karşılık vermesi üzerine Birleşmiş Milletler'den itidal çağrısı geldi. İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi "Uluslararası toplumun sessizliği İsrail saldırganlığını cesaretlendiriyor" diye tepki gösterirken, Bahreyn'den İsrail'e destek mesajı geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in İsrail ve İran'a 'kışkırtıcı eylemlere son verin' çağrısı yaptığını aktardı.



Dujarric, ''Genel Sekreter, halihazırda korkunç çatışmaların yaşandığı bölgede yeni bir çatışmanın daha yaşanmaması için tüm düşmanca ve kışkırtıcı eylemlere son verilmesi çağrısı yapıyor.'' fadesini kullandı.



İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi ise, İsrail'in Suriye topraklarındaki hedefleri vurmasının ardından uluslararası toplumun tavrına tepki gösterdi.



Şam'ın kendini savunma hakkı olduğunu söyleyen Kasımi "Uluslararası toplumun sessizliği İsrail saldırganlığını cesaretlendiriyor" diye konuştu.



Buna paralel olarak Bahreyn'den İsrail'in saldırılarına destek açıklaması geldi.



Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid Al Halife, İsrail'in "tehlike kaynaklarını" yok ederek kendini savunma hakkına sahip olduğunu savundu.



Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife Twitter’dan yaptığı açıklamada "İran gücü ve füzeleriyle ülkelere müdahaleyi sürdürdüğü müddetçe, İsrail'in de aralarında bulunduğu bölge devletlerinin, kendilerini savunma hakkı bulunmaktadır." ifadesini kullandı.



Bölgedeki İran güçlerini bahane eden İsrail, Suriye'ye çok sayıda füze saldırısı düzenlemiş, Suriye'ye ise çok sayıda İsrail füzelesini, hava savunma sistemlerini kullanarak düşürmüştü.





ulusal.com.tr



