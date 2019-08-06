BM'den Keşmir açıklaması

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldırdı. Birleşmiş Milletler, kararın ardından bölgeyi yakından takip ettiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı telefon görüşmesinde son gelişmeleri değerlendirdi.

Hindistan Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal etti. Bölgenin özel statüsü ortadan kaldırıldı. Birleşmiş Milletler, Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısı yaptı.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Hindistan'ın Keşmir kararının ardından açıklama yaptı.



Dujarric, bölgede artan gerginliğin ve askeri faaliyetlerin endişe verici olduğunu söyledi. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Birleşmiş Milletler Sözücüsü, "maksimum itidal" gösterilmesi gerektiğini vurguladı.



Son gelişmelerin ardından Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.



Telefon görüşmesinde Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir konusunda yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın taraflara diyalog sürecinin güçlendirilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.



Keşmir konusu nedeniyle Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim oldukça yüksek. Hindistan'ın kararına Pakistan tarafı sert tepki göstermiş, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Hindistan'ın hamlesini engellemek için diplomatik çabaları hızlandıracaklarını ifade etmişti.





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