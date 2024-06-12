BM: "Gazze'de 1 milyondan fazla kişi temmuz ortasında ölüm ve açlıkla karşılaşacak"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, G7 ülkelerine çağrıda bulunmak için bir yazılı açıklama yaptı.

G7 ülkelerinin temsilcilerinin yarın İtalya'da bir araya geleceğini anımsatan Griffiths, Sudan, Gazze ve farklı yerlerde ihtilafların kontrolden çıktığını belirtti.

Griffiths, savaşın milyonlarca kişiyi açlığın eşiğine ittiğini belirterek, insanların açlıktan ölmeye başladığının altını çizdi.

"21. yüzyılda kıtlık engellenebilir bir felaket." diyen Griffiths, G7 ülkelerine kıtlığı engellemek için nüfuzlarını kullanma çağrısı yaptı.

Griffiths, harekete geçmek için kıtlığın resmi olarak ilan edilmesini beklemenin yüz binlerce insanın ölümüne yol açacağını ve bunun ahlaki olarak da kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"DÜNYA SAVAŞ MAKİNALARINI BESLEMEYİ BIRAKMALI"

"Gazze'de nüfusun yarısının, yani 1 milyondan fazla kişinin temmuz ortasında ölüm ve açlıkla karşılaşacağı öngörülüyor." bilgisini veren Griffiths, Sudan'da ise 5 milyon kişinin açlığın eşiğinde olduğunu bildirdi.

Griffiths, hem Gazze hem de Sudan'da insani yardım çalışanlarının engellendiğine işaret ederek, "Bunun değişmesi gerekiyor. Kaybedecek bir dakikamız bile yok." ifadesini kullandı.

BM'nin hayat kurtarmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini aktaran Griffiths, diğer taraftan insani yardımın tek çözüm olmadığına işaret etti.

Griffiths, G7 ülkelerinin siyasi nüfuz ve maddi kaynaklarını kullanarak insani yardım örgütlerinin muhtaç olan kişilere erişimini kolaylaştırmaları gerektiğini belirterek, "Dünya, Gazze ve Sudan'da sivilleri aç bırakan savaş makinalarını beslemeyi bırakmalı. Artık insanlara geleceğini verecek diplomasinin öncelliklendirilme zamanı. G7 de bunun yeri." ifadelerini kullandı.