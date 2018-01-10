Feltman, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile bir araya geldi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman'ı başkent Trablus'ta kabul etti.



Serrac, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ve UMH Dışişleri Bakan Yardımcısı Lutfi el-Mağribi'nin de hazır bulunduğu görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, mevcut aşamanın gereksinimlerini yerine getirmesi için hükümetini desteklemesi konusunda uluslararası kurum ve örgütlere daha büyük rol verilmesini istedi.



BM Libya Özel Temsilcisi Selame'nin, geçen eylül ayında ülkedeki krizin çözümü için sunduğu ve "parlamento ile cumhurbaşkanının anayasaya uygun olarak seçilmesini" de içeren üç aşamalı eylem planı önerisini desteklediklerini kaydeden Serrac, Selame'nin önerisinin Libya kamuoyunda büyük kabul gördüğünü belirtti.

Feltman'ın ülkeyi ziyaretinin BM'nin Libya'da istikrarı sağlamaya verdiği önemi yansıttığını aktaran Serrac, Libya dosyasının artık hak ettiği ilgiyi görmeye başladığına işaret etti.

Açıklamaya göre, Feltman da BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) seçimler konusunda UMH'ye yardıma hazır olduğunu dile getirdi.



"Libya'da istikrarlı bir siyasi aşamaya geçmenin zamanı"

Feltman, bu yıl düzenlenmesini umduğu seçimlerle Libya'da istikrarlı bir siyasi aşamaya geçme zamanının geldiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri'nin, siyasi anlaşmaya dayalı uzlaşma sürecini destekleme konusundaki kararlılığını vurgulayan Feltman, Libya'da istikrarın sağlanması için gerçek bir fırsatın var olduğuna işaret etti.

Serrac'ın Libya'da barışı ve istikrarı sağlama konusundaki çabalarından övgüyle söz eden Feltman, bu gayretlerin olumlu gelişmelere güçlü katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Görüşme sırasında taraflar, anayasa için referanduma gidilmesinin yanı sıra parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için yasa çıkarılmasının zorunluluğu konusunda görüş birliğine vardı.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Feltman bugün Tunus'tan Libya'ya geçmişti.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, 20 Eylül 2017'de ülkedeki krizin çözümü için üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu.

Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için referanduma gidilmesi ile parlamento ve cumhurbaşkanının da anayasaya uygun olarak seçilmesini öngördüğünü belirtmişti.