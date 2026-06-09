BM Genel Sekreteri Guterres: Krizlerden ilk olarak engelli bireyler etkileniyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Engellilerin Hakları Sözleşmesine Taraf Devletler Konferansı 19. Oturumu’nda katılımcılara hitap etti. Toplantının ana gündemini, iklim değişikliğinden çatışmalara kadar uzanan küresel krizlerin engelli bireyler üzerindeki etkileri oluşturdu.

İLK KAYBEDENLER ONLAR OLUYOR

Genel Sekreter, dünyada artan yaşam maliyetlerine ve patlak veren savaşlara değindiği konuşmasında durumu şu sözlerle özetledi:“Dünyamız iklim değişikliğinden çatışmalara, küresel yaşam maliyetindeki artışa kadar bir dizi krizle karşı karşıya ve biliyoruz ki, çatışmalar patlak verdiğinde veya felaketler yaşandığında, engelli bireyler ilk kaybedenler arasında yer alıyor.”

SÖZLEŞMENİN 20. YILINDA ACI BİLANÇO

Oturumda, bu yıl 20. yıl dönümü kutlanan "Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme"nin tarihi önemi hatırlatıldı. Guterres, bu sözleşmenin engellilik kavramına bakış açısını tıbbi ve hayırseverlik temelli bir modelden çıkararak, doğrudan insan haklarını merkeze alan bir yapıya dönüştürdüğünü vurguladı. Mevcut duruma göre sözleşme 192 ülke tarafından onaylandı ve dünya genelindeki ülkelerin yüzde 90'ından fazlası engelli bireylerin haklarını güvence altına alan yasalara sahip konumda bulunuyor.

Ancak sahadaki istatistikler yasal düzenlemelerle uyuşmuyor. BM Engellilik ve Kalkınma Raporu'nun sonuçlarını paylaşan Guterres, engelli bireyler için belirlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" göstergelerinin neredeyse tamamının hedeften saptığını belirtti. Geçmişte elde edilen bu kazanımların şu an kaybedilme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

HÜKÜMETLERE AÇIK ÇAĞRI: ENGELLERİ KALDIRIN

BM bünyesinde üç gün boyunca devam edecek olan konferanslarda, engelli bireylere karşı uygulanan şiddet ve istismar vakalarının detaylı şekilde masaya yatırılması planlanıyor. Toplantıların ilerleyen bölümlerinde engelli kişilere sunulan destek sistemleri, bakım hizmetleri ve sivil hayata katılım konuları da tartışılacak.

Karar alıcı mercilere doğrudan seslenen Guterres, sürecin geleceğine dair sorumlulukları hatırlatarak konuşmasını şu ifadelerle noktaladı:“Hükümetlerin, siyasi ve kamusal yaşamın her alanında katılımın önündeki tüm engelleri kaldırma ve engelli bireyleri politika oluşturmada tam ortak olmaları için güçlendirme sorumluluğu vardır.”