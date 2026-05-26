BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden uyarı: Krizin faturası soframıza çıkacak!

Merkezi İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), "Roma Beslenme Haftası" dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Toplantıya FAO Direktörü Çü Dongyü'nün yanı sıra İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Başkanı Alvaro Lario katılım sağladı.

Dünyada derin jeopolitik ve ekonomik kırılganlıkların yaşandığı bir dönemde bir araya geldiklerini belirten FAO Direktörü Çü, mevcut durumu "Bugün tanık olduğumuz şey, yalnızca jeopolitik bir kriz değil küresel tarım-gıda sistemi için bir şoktur." sözleriyle tanımladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ KESİNTİLER HASADI VE ÇİFTÇİYİ VURACAK

Toplantıda ABD ile İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan aksaklıklar gündeme getirildi. Dünyanın bu şoku atlatıp atlatamayacağını veya gelecek yıllarda daha ciddi bir gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya kalıp kalmayacağını bugün atılacak adımların belirleyeceğini ifade eden Çü, krizin asıl etkilerinin hemen ortaya çıkmayabileceğini vurguladı. Aylara yayılacak sonuçların; çiftçilerin daha az ekim yapması, daha az gübre kullanması veya artan üretim maliyetlerini karşılayamayarak daha düşük hasat almasıyla gün yüzüne çıkacağı aktarıldı.

FAO verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar halihazırda petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz, sülfür ve gübre taşımacılığını etkileyerek tarımsal girdi maliyetlerini doğrudan artırıyor. Bu tablo karşısında Çü, "Ekonomik maliyetler yükselmeden önce erken harekete geçmeliyiz." uyarısında bulundu.

''GAZZE'DEKİ ÇOCUKLAR AÇLIKTAN MUZDARİP''

Etkinlikte söz alan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, savaşların insanlık için en büyük felaket olduğunu ve kaçınılmaz olarak açlığı beraberinde getirdiğini ifade etti. Sanchez, "Açlık, füzelerden daha ekonomik bir silahtır. Bu uluslararası hukukun ihlalidir. Açlık skandaldır." şeklinde konuştu.

Uluslararası alanda yaşanan gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getiren İspanya Başbakanı, "İnsanlığın halen açlıkla mücadele etmek zorunda olması inanılmaz." değerlendirmesini yaptı. Çocuklarda yetersiz beslenmenin en ağır belirtilerinden birinin sessizlik olduğunu hatırlatan Sanchez, İsrail ablukası altındaki Gazze’de halkın ve çocukların ciddi boyutta açlıktan muzdarip olduğunun altını çizdi.

İSPANYA'DAN DÜŞMANLIKLARA SON VERME ÇAĞRISI

İspanya olarak sivil altyapılara yönelik saldırıları kınadıklarını belirten Sanchez, bölgedeki düşmanlıkların son verilmesine dair yürütülen tüm çabaları desteklediklerini aktardı. Gıda güvenliğinin sınırları aşan bir mesele olduğunu vurgulayan Sanchez, konuşmasını "Hepimiz güvende olmadığımız sürece kimse güvende değil. Gıda güvenliğinin sınırları yoktur. Bu bizim sorumluluğumuzdur." ifadeleriyle tamamladı.