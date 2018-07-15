Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, küresel göç ile ilgili hazırlanan sözleşme metni üzerinde uzlaşıya varıldı. Bir göçmen ülkesi olan ABD ise metni boykot etti. Metin dünya çapında sayıları yaklaşık 250 milyonu bulan göçmenlere daha fazla hak tanınmasını öngörüyor.

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkenin 192'si göç konusunu küresel çapta ele alan sözleşme metni konusunda anlaştı. Metni boykot eden tek ülke ABD olurken, Macaristan da şartlı onay verdi.



BM Genel Kurulu'nda yapılan oturumla BM üyesi ülkelerin 18 aydır üzerinde çalıştığı sözleşme metninde anlaşmaya varıldı.



Tam adı "Güvenli, Düzgün ve Düzenli Göç için Küresel Sözleşme” olan sözleşmenin amacı düzenli göç için devletlerarası işbirliği ile göçü güvenli hale getirmek.



"Hiçbir ülke küresel bir olay olan bu durumun yarattığı zorluklar ve fırsatlarla tek başına mücadele edemez” denilen sözleşme metninde, aynı zamanda göçmenlerin haklarının güçlendirilmesi de hedefleniyor.



ABD'nin sözleşmeyi boykot etmesine değinen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Bir göç ülkesi olan ABD'nin sözleşmeye er ya da geç imza atmasını umuyorum" dedi.



Göçmenler konusundaki sert politikalarıyla bilinen Macaristan da, sözleşmeyi kabul edip etmemeyi Çarşamba günü mecliste yapacakları oylama ile belirleyecek.



Metin göç konusunda anlaşmaya varılan ilk uluslararası sözleşme olma özelliği taşıyor. Ancak metnin yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. BM'nin verilerine göre dünya çapında 250 milyon göçmen bulunuyor.



ulusal.com.tr





