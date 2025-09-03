BM güçleri hedef alındı: İsrail'den 4 el bombası

UNIFIL, bu olayın, 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana “en ciddi saldırılardan biri” olduğunu açıkladı.

UNIFIL’in Telegram hesabından yapılan açıklamada, “İsrail ordusuna ait dronlar, dün sabah, Mavi Hat çevresindeki BM mevzilerine erişimi engelleyen barikatları temizleyen UNIFIL barış güçleri yakınına dört el bombası attı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, atılan el bombalarından biri BM personelinin yalnızca 20 metre yakınına düşerken, diğer üçü 100 metre uzaklığa düştü. Saldırının ardından dronların Mavi Hattın güneyine geri döndüğü belirtildi.

UNIFIL, Lübnan’ın güneyindeki Mervahin köyü yakınında yürütülen yol temizleme çalışmalarının İsrail ordusuna önceden bildirildiğine dikkat çekti. Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle çalışmalara ara verildiği aktarıldı.