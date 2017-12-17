Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı verilen teklifi hafta başında görüşeceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı verilen teklifi hafta başında görüşecek.



Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Pazartesi günü oylamaya sunulması beklenen taslak metin, Kudüs'ün statüsü konusunda BM'nin herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğinin altını çiziyor.



Uluslararası ajansların ulaştığı taslak metinde, Kudüs meselesinin müzakere yolu ile çözülebileceği belirtiliyor. Metinde Trump yönetiminin aldığı karardan açık bir şekilde bahsedilmezken, "Kudüs'ün statüsü ile ilgili son gelişmelerden üzüntü duyuyoruz" ifadesi yer alıyor.



Mısır tarafından kaleme alınan tek sayfalık metinde ayrıca "Kutsal Kudüs şehrinin karakteri, statüsü ve demografik yapısında değişikliğin önünü açacak herhangi bir karar ya da adım, yasal olarak hükümsüzdür ve iptal edilmelidir" deniyor.



Taslak metinde üye ülkelerin Kudüs'te büyükelçilik açmaktan kaçınması isteniyor ve BM'nin Kudüs'ün statüsü ile ilgili daha önce aldığı kararlara sadık kalınması isteniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD'nin Kudüs kararının iptali için BM'de girişim başlatacaklarını açıklamıştı.



Erdoğan "ABD'nin Kudüs'le ilgili kararının iptali için Birleşmiş Milletler nezdinde de girişimler başlatıyoruz. Önce Güvenlik Konseyi'nde, orada bir veto olursa BM Genel Kurulu'nda bu haksız kararın iptali için çalışacağız" demişti.



ulusal.com.tr