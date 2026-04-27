BM: "Hürmüz boğazını açın"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Uluslararası barış ve güvenliğin korunması" gündemiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde, deniz yollarının güvenliği üzerine stratejik açıklamalarda bulundu. Guterres, küresel ticaretin can damarları olan su yollarının bugün "uluslararası düzenin sınavı" haline geldiğini ve ağır bir jeopolitik baskı altında olduğunu vurguladı.

"JEOPOLİTİK GERİLİMLER DENİZLERE TAŞIYOR"

Guterres, deniz hukukunun temel ilkelerinin ve seyrüsefer özgürlüklerinin baltalandığını belirterek, ticari gemilerin jeopolitik bir baskı aracı olarak kullanılmasını eleştirdi. Mart ayı başından itibaren Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğin kesintiye uğramasının; küresel enerji güvenliği, gıda tedariki ve genel ticareti felç ettiğini kaydeden Genel Sekreter, mevcut durumu COVID-19 pandemisi ve Ukrayna savaşından bu yana görülen en şiddetli tedarik zinciri krizi olarak tanımladı.

KÜRESEL GIDA KRİZİ VE İNSANİ BOYUT

Aksamaların uzun sürmesinin özellikle Afrika ve Güney Asya’da milyonlarca insanı açlık ve yoksulluğa sürükleyebileceği uyarısını yapan Guterres, krizin insani bilançosuna dair şu verileri paylaştı:

20 binin üzerinde denizci denizde mahsur kalmış durumda.

2 binden fazla ticari gemi seyrüsefer engeli nedeniyle bekletiliyor.

Genel Sekreter, üye devletlere Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından hazırlanan acil tahliye çerçevesine destek verme çağrısında bulundu.

"GEÇİŞ ÜCRETİ VE AYRIMCILIK OLMAKSIZIN GEÇİŞ"

Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, ilgili taraflara şu somut çağrıyı yaptı:

"Boğaz'ı açın, geçiş ücreti ve ayrımcılık olmadan gemilerin geçmesine izin verin; ticaretin yeniden başlamasına, küresel ekonominin nefes almasına izin verin."

DİYALOG VE KARADENİZ ÖRNEĞİ

BM'nin çözüm için ortak zemin oluşturmaya hazır olduğunu belirten Guterres, Karadeniz Girişimi’ni örnek göstererek, en derin çatışma ortamlarında dahi pratik iş birliği ile koridorların açılabileceğini hatırlattı. "Kriz anları, seçim anlarıdır" diyen Guterres, uluslararası hukuka tam bağlılık, sorunların kökenine inme ve diyalog yoluyla seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.