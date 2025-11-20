BM İklim Zirvesinde yangın! Katılımcılar apar topar tahliye edildi

Brezilya’nın Belem kentinde düzenlenen BM İklim Zirvesi COP30’un “Mavi Bölge” alanında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Katılımcılar acil çıkışlardan tahliye edilirken, olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının nedeni ve oluşan hasar araştırılıyor.

BM İklim Zirvesinde yangın! Katılımcılar apar topar tahliye edildi
Brezilya’nın Belem kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30), bugün çıkan yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Ulusal basında yer alan bilgilere göre alevler, zirvede ülkeler ve uluslararası kuruluşların stantlarının yer aldığı “Mavi Bölge”de başladı.

Güvenlik ekipleri acil çıkışları açarak çok sayıda katılımcıyı hızla tahliye etti. Yangın, alanda kısa süreli gerginliğe yol açarken şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya can kaybı rapor edilmedi.

Olayın ardından bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Yangının çıkış nedeni ve verdiği zararın boyutu yapılacak teknik incelemeyle netleşecek.

COP30 başlamadan önce Belem’de altyapı eksikliği, yüksek konaklama fiyatları ve lojistik sorunlar gündeme gelmiş; zirvenin verimliliğini etkileyebileceği tartışılmıştı.

