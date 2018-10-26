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BM Japonya'yı uyardı: Fukuşima'ya geri dönmeyin
BM Japonya'yı uyardı: Fukuşima'ya geri dönmeyin

BM Japonya'yı uyardı: Fukuşima'ya geri dönmeyin

BM bağımsız müfettişi Tuncak, Tokyo yönetimine çocukların Fukuşima'ya geri dönmesini durdurması çağrısında bulundu.

BM Japonya'yı uyardı: Fukuşima'ya geri dönmeyin

Birleşmiş Milletler (BM) müfettişi, Japonya'dan, çocukların ve üreme çağındaki kadınların, 2011'de nükleer felaketin yaşandığı Fukuşima'ya geri dönüşüne izin vermemesini istedi.

Tehlikeli maddeler ve atıklar konusunda bağımsız BM müfettişi Baskut Tuncak, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo yönetimine, bölgedeki radyasyonun nükleer felaketten önceki güvenli seviyenin üzerinde olduğu Fukuşima'ya çocukların ve üreme çağındaki kadınların dönmelerine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Tuncak, Japon hükümetinin, radyasyona maruz kalmada güvenli kabul edilen seviyeyi 20 kat artırma kararının da çok rahatsız edici olduğunu belirterek, bu kararın çocuk sağlığını büyük ölçüde etkileyebileceği uyarısı yaptı.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #japonya #fukuşima
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