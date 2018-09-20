Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel danışmanı Adama Dieng, Suriye'nin yeniden inşasının yarım asır sürebileceğini söyledi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Suriye yönetiminin talebi sürdükçe Suriye'de kalacaklarını vurguladı.

Suriye'nin yeniden inşasına yönelik, Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng (Edım Dieng), Suriye'nin yeniden inşasının yarım asır sürebileceğini söyledi.



Tüm Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Dieng, Lübnan örneğini verdi. "Lübnan'ın yeniden inşası 25 yıldan fazla sürdü ve korkarım Suriye'nin yeniden inşası yarım asırı bulabilir" dedi.



Birleşmiş Milletler temsilcisi, İdlib mutabakatını da memnuniyetle karşıladığını tüm tarafların anlaşmaya uymasını umut ettiğini ifade etti.



Öte yandan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da İdlib konusunda Türkiye ile Rusya arasında sağlanan mutabakattan memnunuz mesajı verdi. Suriye'ye desteklerini yineledi.



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Suriye yönetiminin talebi sürdükçe Suriye'de kalacaklarını söyledi. IŞİD'in Suriye'de yenildiğini söyleyen Hizbullah lideri, örgütün Mısır ve Yemen'e gitmekte olduğunu dile getirdi.



Nasrallah, İsrail'in Suriye yönetiminin zayıflaması için çalıştığını belirtti.



ulusal.com.tr





