Suriye ordusu topraklarını terör gruplarından temizliyor. Birleşmiş Milletler ise, Dera'da terörden arındırılan noktalardaki sivillerin güvenliğinden "derin endişe" duyulduğunu açıkladı.

Suriye ordusu, ülkenin güneyinde, terör gruplarına karşı önemli başarılar elde ediyor. Birleşmiş Milletler ise "Dera'da sivillerin güvenliğinden endişeliyiz," açıklaması yaptı.



BM'den yapılan açıklamada; Suriye'de, hükümetin ülkenin güneyindeki Dera'da kontrol altına aldığı bölgelerdeki sivillerin güvenliğinden derin endişe duyulduğu belirtildi.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Suriye'nin operasyonlarını sürdürdüğü Dera'daki durumu takip ettiklerini söyledi.



İsrail ve Ürdün sınırında, Golan yakınlarındaki Dera bölgesindeki bir çok noktada Amerika destekli terör grupları Suriye hükümeti ile uzlaşmak zorunda kalmıştı. Teröristler silahlarını ordu birliklerine teslim etmeye başlamıştı.



Dera kırsalındaki kasabalarda da halk, ellerinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın posterleriyle sevinç gösterileri düzenlemiş, Suriye ordusunu büyük bir coşkuyla karşılanmıştı.



Dera kent merkezinin tamamen kurtarılmasıyla Suriye hükümeti, ülkenin güneyinde yeniden otoritesini tesis edebilecek



ulusal.com.tr