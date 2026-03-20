BM Raporu: "2,1 Milyar insan güvenli içme suyuna erişemiyor"

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) temsilcisi Bhanu Neupane, BM Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, küresel su krizinin ulaştığı tehlikeli boyutları paylaştı. Rapor, modern dünyanın teknolojik ve askeri harcamalarına karşın, milyarlarca insanın en temel yaşam hakkı olan suya erişimde nasıl kaderine terk edildiğini ortaya koyuyor.

BM verilerine göre, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik ilerleme, mevcut krizin hızına yetişemeyecek kadar yavaş seyrediyor:

İçme Suyu: 2,1 milyar insan güvenli yönetilen içme suyu hizmetinden yoksun.

Sanitasyon ve Hijyen: 3,4 milyar insan güvenli sanitasyon, 1,7 milyar insan ise evinde temel hijyen imkanına sahip değil.

Su Kıtlığı: İklim değişikliği ve aşırı hava olayları nedeniyle her yıl en az 4 milyar insan, yılın en az bir ayını şiddetli su kıtlığı altında geçiriyor.

SU TEMİNİNDE KADIN VE ÇOCUKLARIN OMZUNDAKİ YÜK

Raporda, su eşitsizliğinin toplumsal maliyetine ve cinsiyet boyutuna özel bir parantez açıldı. Dünyada 1,8 milyar insanın su şebekesi bulunmayan evlerde yaşadığı belirtilirken, bu hanelerin %70’inde su temini yükünün kadınlar ve kız çocuklarının üzerinde olduğu vurgulandı.

"Kadınlar ve kız çocukları her gün yaklaşık 250 milyon saatini su temin etmek için harcıyor. 15 yaş altı kız çocuklarının bu riski üstlenme olasılığı, erkek çocuklarına göre iki kat daha fazla."

SİSTEMİK YIKIMIN SONUÇLARI

Su toplamak için harcanan bu devasa mesai; eğitim, istihdam ve kamusal hayata katılım fırsatlarını doğrudan yok ediyor. Ayrıca su temini sürecinde kadınların fiziksel yaralanma, taciz ve şiddete maruz kaldığına dair veriler, küresel eşitsizliğin yarattığı güvenlik açığını da gözler önüne seriyor. 12 BM kuruluşunun katkısıyla hazırlanan rapor, mevcut küresel düzenin insani krizler karşısındaki hantal yapısını bir kez daha eleştiri oklarının hedefine yerleştirdi.