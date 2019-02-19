Trump Suriye'de tampon bölge konusunda istediği desteği alamayınca AB ülkelerini IŞİD'lileri serbest bırakmakla tehdit etmişti. SDG adı altında Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunan PKK-YPG ise IŞİD'lilerin Suriye'de yargılanmasını istedi.

SDG içinde örgütlenen PKK-YPG, esir aldığı Avrupa vatandaşı olan IŞİD'li teröristlerin Suriye'de yargılanması için Birleşmiş Milletler'e çağrı yaptı.



SDG bu amaçla Suriye'de uluslararası özel mahkemeler kurulmasını talep etti.



ABD Başkanı Trump, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupalı müttefiklerinin, kendi vatandaşı olan IŞİD'li teröristleri geri alıp yargılamasını, aksi halde 800 teröristi serbest bırakmak zorunda kalacaklarını söylemişti.



ABD'nin kara gücü ilan ettiği bir diğer terör örgütü PKK/PYD çatısı altındaki SDG ise Trump'ın açıklamasının ardından yakalanan IŞİD'lilerin serbest bırakılmayacağını açıklamıştı.



SDG yöneticilerinin yeni önerisi IŞİD'lilerin Suriye'de yargılanması oldu. SDG yöneticileri bu şekilde müttefikleri Avrupa ülkeleri ve ABD arasında bir orta yol bulmayı umuyor.



Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı basın toplantısında SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın, yerinden edilmiş kişilerin özgürlüğünü kısıtladığını vurguladı.



Bachelet (Başöle), İdlib ve terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivillerin durumuna dikkat çekti.



Bachelet "SDG, yerinden edilmiş yaklaşık 20 bin kişinin barındığı kamplardaki sivillerin ayrılmasına izin vermeyerek, özgürlüklerinden yoksun bırakıyor" açıklamasında bulundu.