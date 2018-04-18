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BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura Ankara'da

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Ankara'da Suriye krizine siyasi çözüm müzakereleriyle ilgili görüşmeler yapacak.

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura Ankara'da

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bölge turu çerçevesinde geldiği Ankara'da Dışişleri Bakanlığında temaslarda bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mistura, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la görüşecek.

Suriye krizinin çözümü için BM gözetiminde Cenevre'de süren siyasi görüşmelere ivme kazandırmak için temaslarda bulunan Mistura'nın Ankara'dan Moskova ve Tahran'a geçmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bm #suriye #staffan de mistura #ümit yalçın #Sedat Önal
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