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BM yetkilisi Feltman'ın Tunus ziyareti

Feltman'ın Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi ile görüşmesinde BM Libya Özel Temsilcisi Selame hazır bulundu

BM yetkilisi Feltman'ın Tunus ziyareti

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman, Tunus'un, Libya krizinin siyasi çözüm sürecinin hızlandırılması için harcadığı çabalardan övgüyle söz etti.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin, BM yetkilisi Feltman'la başkent Tunus'taki görüşmesinde BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame hazır bulundu.

Görüşmede, Tunus ile BM arasında tüm alanlardaki iş birliği ilişkileri, Libya'daki gelişmeler ve BM'nin Libya'da siyasi çözüm için harcadığı çabalar ele alındı,

Tunus'un Libya halkına verdiği desteği yineleyen Cihinavi, kardeş ülkenin mevcut krizden çıkması için siyasi çözüm çabalarını desteklediklerini vurguladı.

Feltman da Tunus'un Libya krizinin siyasi çözüm sürecinin hızlandırılması için harcadığı çabaları ve Libya'daki gruplara eşit duruşunu övdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman
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