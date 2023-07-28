BM yetkilisinden PKK'ya ziyaret! PKK'nın sözde özerk yönetimini ziyaret etti
Türkiye’nin Suriye hükümeti ile ilişkilerinde hızlı adım atmaması bölgede zaaflar yaratıyor. Suriye'yle normalleşmede gecikme terör örgütü PKK'ya yarıyor. Geçtiğimiz hafta, bir Birleşmiş Milletler yetkilisi, Münbiç'te PKK’nın sözde özerk yönetimini ziyaret etti.
AK Parti hükümetinin, Suriye hükümeti ile normalleşme sürecini geciktirmesi, terör örgütü PKK’ya yarıyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Raportörü Fionnuala Ni Aolain’ın başkanlığındaki heyet, Münbiç'te terör örgütü PKK/PYD’nin yöneticileriyle görüştü.
Bir Birleşmiş Milletler yetkilisi tarafından yapılan ilk ziyarette Ni Aolain, önce DEAŞ üyelerinin tutulduğu El Hol ve Roj kamplarını gezdi. Ardından SDG bürosunda sözde özerk yönetimin sorumlularından terörist Badran Çya Kurd ve Halid İbrahim ile bir araya geldi.
16-19 Temmuz tarihleri arasında yapıldığı öğrenilen görüşmede, terör örgütü üyeleri, kampların getirdiği yükü tek başlarına kaldıramayacaklarını söyleyerek Birleşmiş Milletler’den lojistik, güvenlik ve maddi yardım istedi.
"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK TEHDİT"
Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva, Birleşmiş Milletler’den yasadışı şekilde PKK/PYD’ye yapılan ziyaretin, Suriye ve Türkiye için tehdit olduğunu vurguladı.
- Ziyaret Şam üzerinden yapılmadı. Oraya Kuzey Irak üzerinden geçtiler. Ne Türkiye'den ne Suriye'den resmi olarak böyle bir giriş yapılmadı. Bu olay zaten Şam Hükümeti'nin önüne de geldi, zaten biliyorlar. Şam tarafı bunu protesto etti. Türkiye'nin, taktiksel zikzaklarla bununla anlaşayım, şununla görüşeyim gibi yaklaşımı, Suriye sahasında bazı imtiyazlar koparma karşılığında Amerika'yla, Avrupa'yla şimdi küs olmayayım veya bu projenin bir parçası olayım gibi bir düşüncesi olursa, bu Suriye’nin yanı sıra Türkiye’nin milli güvenliğini de çok büyük tehdit altına sokacaktır.