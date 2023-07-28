BM yetkilisinden PKK'ya ziyaret! PKK'nın sözde özerk yönetimini ziyaret etti

AK Parti hükümetinin, Suriye hükümeti ile normalleşme sürecini geciktirmesi, terör örgütü PKK’ya yarıyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Raportörü Fionnuala Ni Aolain’ın başkanlığındaki heyet, Münbiç'te terör örgütü PKK/PYD’nin yöneticileriyle görüştü.

Bir Birleşmiş Milletler yetkilisi tarafından yapılan ilk ziyarette Ni Aolain, önce DEAŞ üyelerinin tutulduğu El Hol ve Roj kamplarını gezdi. Ardından SDG bürosunda sözde özerk yönetimin sorumlularından terörist Badran Çya Kurd ve Halid İbrahim ile bir araya geldi.

16-19 Temmuz tarihleri arasında yapıldığı öğrenilen görüşmede, terör örgütü üyeleri, kampların getirdiği yükü tek başlarına kaldıramayacaklarını söyleyerek Birleşmiş Milletler’den lojistik, güvenlik ve maddi yardım istedi.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK TEHDİT"

Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva, Birleşmiş Milletler’den yasadışı şekilde PKK/PYD’ye yapılan ziyaretin, Suriye ve Türkiye için tehdit olduğunu vurguladı.