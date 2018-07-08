Birleşmiş Milletler, 2014 yılına ait Gazze raporunu açıkladı. Çarpıcı ayrıntıların yer aldığı rapora göre 2014'te İsrail saldırılarında 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli şehit oldu.

İsrail'in 2014'te başlattığı "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altındaki saldırılara ilişkin çarpıcı bir rapor yayınlandı.



Birleşmiş Milletler'in hazırladığı rapora göre 2014'te 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli şehit oldu.



Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanmasının ardından Tel Aviv yönetimi Gazze'ye "Koruyucu Hat Operasyonu" adını verdiği saldırılara başladı.



İlk büyük saldırı 7 Temmuz 2014'te başladı ve 51 gün sürdü. Savaş uçakları 2 milyon Filistinlini yaşadığı Gazze Şeridini bombaladı.



Daha sonra 8 bin askerle kara operasyonu başlatan İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.



51 gün boyunca 6 bin hava saldırısının yanı sıra 14 bin 500 tank atışı ve 35 binden fazla top atışıyla Gazze'yi vurdu.



İsrail'in saldırılarında 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli şehit oldu, 11 binden fazla kişi de yaralandı.



Saldırılar nedeniyle alt yapısı ağır hasar alan Gazze'de 65 bin Filistinli evsiz kaldı.



İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik "Koruyucu Hat" adı altındaki saldırılarının yaşandığı 2014 yılı Filistinli gazeteciler için en kanlı yıl oldu. Saldırılarda 11'i Filistinli olmak üzere 12 gazeteci hayatını kaybetti.



Gazze'yi derinden etkileyen saldırılar Mısır'ın ara buluculuğunda taraflar arasında 27 Ağustos 2014'te varılan ateşkes ile son bulmuştu.



ulusal.com.tr