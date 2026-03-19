BM’den ABD-İsrail’e çağrı: "Bu savaşı durdurun!"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nde dünyaya seslendi. ABD ve İsrail’e savaşı sona erdirme çağrısı yapan Guterres, küresel ekonominin ve sivillerin büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Yayınlanma: Güncellenme:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'deki AB Liderleri Zirvesi kapsamında ortak bir basın açıklaması yaparak bölgedeki çatışmalara dair sert uyarılarda bulundu. Guterres, mevcut durumun trajik sonuçlar doğurabileceği konusunda dünyayı uyardı.

"SAVAŞI SONA ERDİRME ZAMANI ÇOKTAN GELDİ"

ABD ve İsrail’in saldırılarının küresel bir krize evrildiğini belirten Guterres, "ABD ve İsrail'in kontrolden çıkma riski taşıyan, sivillere büyük acılar yaşatan ve küresel ekonomi üzerinde yayılma etkisi yaratan savaşı sona erdirme zamanı çoktan gelmiştir" ifadelerini kullandı. Guterres, diplomasinin artık savaşın önüne geçmesi gerektiğini vurguladı.

COSTA: "ULUSLARARASI DÜZENİN ALTERNATİFİ YOK"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise çok taraflılığa ve BM’nin önemine dikkat çekti.

Uluslararası kurallara dayalı düzenin birçok aktör tarafından sorgulandığını ifade eden Costa, "Yaşadığımız gerçeklik şunu göstermektedir: Uluslararası kurallara dayalı düzenin alternatifi yok" diyerek BM’nin faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Burdur'da pazar yerinde bıçaklı kavga: 5 kişi yaralandıBurdur'da pazar yerinde bıçaklı kavga: 5 kişi yaralandıYurt
Kolu kırılan Osimhen Nijerya yolcusu: Operasyon kararı o tarihe kaldıKolu kırılan Osimhen Nijerya yolcusu: Operasyon kararı o tarihe kaldıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
"Bu savaşın müsebbibi İsrail'dir"
Bayram tatili süresince hangi tedbirler alınacak?
Çevreye zarar verene hapis, kaçak yapıya anında yıkım!
Kızılay’dan Ramazan dayanışma çağrısı
MGK Genel Sekreterliği yeniden yapılandırıldı
12 savcı ve hakimin görev yeri değişti
Fidan–Erakçi görüşmesi...
Erakçi’den Hüseyin Fırat için taziye mesajı
İran, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı’nı vurdu
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletleri sahiplerini buldu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletleri sahiplerini buldu
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Milyonların hayali başka bahara kaldı Milyonların hayali başka bahara kaldı