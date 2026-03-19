BM’den ABD-İsrail’e çağrı: "Bu savaşı durdurun!"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'deki AB Liderleri Zirvesi kapsamında ortak bir basın açıklaması yaparak bölgedeki çatışmalara dair sert uyarılarda bulundu. Guterres, mevcut durumun trajik sonuçlar doğurabileceği konusunda dünyayı uyardı.

"SAVAŞI SONA ERDİRME ZAMANI ÇOKTAN GELDİ"

ABD ve İsrail’in saldırılarının küresel bir krize evrildiğini belirten Guterres, "ABD ve İsrail'in kontrolden çıkma riski taşıyan, sivillere büyük acılar yaşatan ve küresel ekonomi üzerinde yayılma etkisi yaratan savaşı sona erdirme zamanı çoktan gelmiştir" ifadelerini kullandı. Guterres, diplomasinin artık savaşın önüne geçmesi gerektiğini vurguladı.

COSTA: "ULUSLARARASI DÜZENİN ALTERNATİFİ YOK"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise çok taraflılığa ve BM’nin önemine dikkat çekti.

Uluslararası kurallara dayalı düzenin birçok aktör tarafından sorgulandığını ifade eden Costa, "Yaşadığımız gerçeklik şunu göstermektedir: Uluslararası kurallara dayalı düzenin alternatifi yok" diyerek BM’nin faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.