BM'den çarpıcı İran raporu: "ABD sivilleri vurdu, savaş suçu işledi"

Cenevre'de İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan raporda, İran'daki sivillerin bir yandan kendi hükümetlerinin işlediği ağır insan hakları ihlalleri, diğer yandan ülkenin ABD ve İsrail ile yürüttüğü savaş arasında sıkıştığı vurgulandı. Komisyon, ABD'nin en az 178 sivilin —kadınlar ve çocuklar dahil— hayatını kaybettiği iki hava saldırısında savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu açıkladı.

Komisyon, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların ardından da inceleme yürüttü. Yapılan değerlendirmede, ABD'nin sivillerin ölümüne, yaralanmasına ya da sivil yapılara zarar verilmesine neden olan ayrım gözetmeyen saldırılar düzenleyerek savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğu belirtildi.

Komisyonun açıklamasında bu saldırılara ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Bunlar arasında Minab'daki Shajareh Tayyebeh İlkokulu'na düzenlenen ve yaklaşık 120 kız ve erkek çocuğunun da aralarında bulunduğu 150'den fazla kişinin ölümüne yol açan Tomahawk füze saldırıları ve Lamerd'deki bir spor kompleksi ve yerleşim alanına tungsten mermileri saçan hassas vuruş füzelerinin kullanıldığı, 22 sivilin ölümüne neden olan başka bir hava saldırısı yer almaktadır."

TAZMİNAT VE HESAP VERİLEBİLİRLİK ÇAĞRISI

Araştırma heyeti, raporun sonuç bölümünde İran ve ABD'ye çağrıda bulundu. Her iki tarafın da tüm ihlallere ve suçlara derhal son vermesi, mağdurlara eksiksiz tazminat ödemesi ve bu suçların bir daha tekrarlanmayacağının güvence altına alınması istendi.

Komisyon ayrıca düşmanlıkların derhal sona erdirilmesini, tüm üye devletlerin kalıcı barışın sağlanması için diplomatik girişimlerini yenilemesini ve üçüncü devletlerin evrensel yargı yetkisi yoluyla hesap verebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunmasını talep etti.