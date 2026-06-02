BM'den İsrail raporu: Filistinlilere yönelik uygulamalar savaş suçu kapsamında

ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan OHCHR Filistin Ofisi, işgal altındaki Filistin toprakları ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaşanan insan hakları ihlallerini detaylandıran yeni raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre, İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde şu an 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor. Bu kişilerin yaklaşık yarısı hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmiyor ve yargılama süreci işletilmiyor. Söz konusu tutsaklar sadece "idari tutukluluk" adı verilen yasal dayanak kapsamında cezaevlerinde tutuluyor.

CEZAEVLERİNDE İNSANLIK DIŞI MUAMELE

BM raporu, cezaevlerindeki yaşam şartlarına ve ihlallere ilişkin ağır bulgular içeriyor. Gözaltı merkezlerinde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana en az 90 Filistinli hayatını kaybetti. Kurumun belgelediği ihlaller arasında aç bırakma, tecavüz ve diğer cinsel işkence türleri öne çıkıyor. OHCHR, belgeye dayandırdığı bu eylemler dahil olmak üzere işkence ve kötü muamelenin İsrail cezaevlerinde yaygın bir şekilde kullanıldığını ifade etti. Tüm bu veriler ışığında raporda, söz konusu uygulamaların doğrudan savaş suçu teşkil ettiği ve aynı zamanda insanlığa karşı suç kapsamına da girebileceği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023 dönemi, aynı zamanda işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet olaylarının tırmandığı bir dönüm noktası oldu. Bu tarihten itibaren Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda çok ciddi bir artış yaşanmaya devam ediyor. İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine neredeyse her gün düzenli olarak baskınlar düzenliyor. Gerçekleştirilen bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı ve mülklerin tahrip edilmesiyle sonuçlanırken, bölge halkının tarım ekinleri ve hayvanları da büyük zarar görüyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 33 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Filistin makamlarının paylaştığı güncel veriler, sahadaki can kaybı ve yıkımın boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli yaşamını yitirdi.

Olaylarda 13 bin kişi yaralanırken, 23 bin kişi gözaltına alındı. Artan şiddet olayları ve baskınlar nedeniyle 33 bin Filistinli ise yaşadıkları alanlardan zorla yerinden edildi.