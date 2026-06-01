BM'den Lübnan raporu: İsrail saldırılarında hafta sonu 88 kişi hayatını kaybetti

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Orta Doğu ekseninde yaşanan güncel gelişmeleri ve ülkedeki artan gerilimin ulaştığı boyutu paylaştı. Kayıplara dair son verileri aktaran Dujarric, "Hafta sonu boyunca, Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığının verilerine göre, en az 88 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi." dedi.

HASTANE VURULDU: 13 SAĞLIKÇI YARALANDI

Lübnan genelinde sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyen ve sekteye uğratan saldırılara dair raporlar BM merkezine ulaşmaya devam ediyor. Sağlık altyapısına yönelik zararı toplantıda gündeme taşıyan Dujarric, "Dünya Sağlık Örgütü'nün aktardığına göre, Sur (Tyre) kenti yakınlarındaki Haram Hastanesi civarına düzenlenen bir hava saldırısı, en az 13 sağlık personelinin yaralanmasına ve tesisin hasar görmesine yol açtı." ifadelerini kullandı.

16 SAATTE 744 FÜZE

Ülkenin güney hattında da çatışmalar şiddetini artırıyor. BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin, sahadaki tansiyonun yükselmesi sebebiyle "giderek artan bir endişe" taşıdıkları belirtildi. UNIFIL görevlilerinin tespitlerini aktaran Dujarric, dün gece yarısından bugün yerel saatle 16:00'ya kadar olan zaman diliminde bölgede toplam 744 mermi ve füze atışı gerçekleştirildiğini bildirdi. Rapora göre, bu atışların 683'ü İsrail ordusu tarafından, geriye kalanlar ise "devlet dışı silahlı gruplar" tarafından ateşlendi.

İsrail makamlarının, Beyrut'un güney banliyölerine yakın zamanda yeni saldırılar düzenleneceğine dair yaptığı uyarılar, Lübnan halkı arasındaki belirsizliği ve korkuyu daha da tırmandırıyor. BM cephesi bu uyarıları son derece endişe verici olarak nitelendiriyor.

Diğer yandan gözler, yarın yeniden başlayacak olan Lübnan-İsrail müzakerelerine çevrildi. Diplomatik çabalara vurgu yaparak bu görüşmelere "gerçek bir başarı şansı verilmesi" gerektiğinin altını çizen BM Genel Sekreter Sözcüsü sözlerini şu çağrıyla noktaladı: "Sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmaması gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Tüm aktörleri, düşmanlıkların durdurulmasına saygı duymaya ve daha fazla tırmanmayı önlemeye çağırıyoruz. Tüm sivil can kayıplarını kınıyoruz."