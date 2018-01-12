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BMGK 7 yıl sonra Afganistan'a ziyaret planlıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 7 yıl aradan sonra Afganistan'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor.

BMGK 7 yıl sonra Afganistan'a ziyaret planlıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 7 yıl aradan sonra Afganistan'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor.

Konseyde ocak ayı dönem başkanlığını üstlenen Kazakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Kairat Umarov, gazetecilere yaptığı açıklamada, BMGK'nin savaştan zarar görmüş Afganistan'daki durumu birinci elden görmek için bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini söyledi.

BMGK adına 7 yıldır Afganistan'a gidilmediğini belirten Umarov, bu ziyaretle Afgan halkıyla dayanışma içinde olunduğunu göstermenin yanı sıra hükümet yetkilileriyle görüşmelerde bulunmanın amaçlandığını ifade etti.

Umarov, Afganistan'a yapılması planlanan ziyaretin tarihine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Ziyaret planının Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın geçen salı günü kapalı oturumda BMGK'yi Afganistan konusunda bilgilendirmesinin ardından açıklanması ise dikkati çekti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistan #bmgk
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