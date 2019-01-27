Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ABD'nin talebi ile Venezuela konusunu görüşmek üzere toplandı. Rus ve Çin temsilciler, uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmediğinden konunun Güvenlik Konseyi'nde tartışılamayacağını vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise bizzat destekledikleri Juan Guaido'yı tanıma ve demokratik geçiş sürecine destek verme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki krizi görüşmek üzere toplandı.



Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Rusya arasında Venezuela gerginliği yaşandı.



Rusya, oturum öncesi toplantının yapılmasına karşı çıktı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, toplantının iptali için konseyden oylama talebinde bulundu. Ancak oylama sonucu 15 üyeli konseyde gereken desteği alamadı.



Venezuela'nın içişlerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmediğini belirten Nebenzia, konunun Güvenlik Konseyi'ne taşınamayacağını ifade etti.



Görüşmeşe geçildikten sonra Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ma Zhaoxu da Venezuela'daki durumun "Ulusal güvenliğe tehlike oluşturmadığını ve Çin'in başka ülkelerin iç işlerine karışmadığını" belirtti.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yı tanıma ve demokratik geçiş sürecine destek verme çağrısında bulundu.



Pompeo ''Bütün ülkelerin taraf tutma zamanı geldi. Ya özgürlüğü seçen güçlerin yanında olursunuz ya da Maduro ve kargaşasını seçersiniz'' diyerek tehdit dili kullandı.



Rusya Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, yaptığı konuşmada Washington'un, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya destek vermesinin "Darbe'' olduğunu söyledi.



Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Çin ve geçici üyesi Güney Afrika'nın temsilcileri de ABD'yi eleştirerek, Konseyin bir ülkede rejim değişikliğine destek veren bir yer olmayacağını belirtti.



İngiltere ve Fransa ile Konseyin geçici üyelerinden Almanya ile Belçika temsilcileri, Maduro'ya 8 gün içinde seçim çağrısı yapması, aksi halde Juan Guaido'yu tanıyacaklarını ifade etti.



Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Güvenlik Konseyi'nde ülkesiyle ilgili yapılan görüşmede ABD'yi darbe yapmakla Avrupa ülkelerini ise çocuksu davranmakla suçladı.



Bakan Arreaza "ABD, darbenin arkasında değil bizzat öncüsü, Venezuela'da muhalefete ve uşak ülkelere talimat veriyor ve dikte ediyor" dedi.



Jorge Arreaza, Avrupa Birliği'nin seçim çağrısına ilişkin "Avrupa bize 8 gün veriyor. Egemen bir millete karşı bu gücü ya da ültimatomu nereden alıyorsunuz? Bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?" dedi.





ulusal.com.tr