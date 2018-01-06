Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya, Amerikan yönetimini konseyi kötüye kullanmakla eleştirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzi konuşmasında Washington'u "sahte bahanelerle" İran'ın içişlerine karışmakla suçladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika'nın talebi üzerine İran'daki protestoları görüşmek için toplandı.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran halkının ülke genelinde 79'dan fazla noktada hükümete karşı ayaklandığını söyledi.



İranlıların sesinin duyulması gerektiğini anlatan Haley, Tahran'ı teröre destek vermekle itham etti.



Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Amerika'nın İran'daki protestoları BMGK'ya taşımasını eleştirdi.



ABD'yi "sahte bahanelerle" İran'ın içişlerine karışmakla suçlayan Nebenzia, "İran'ın kendi sorunlarıyla ilgilenebileceğini" belirtti.



Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre de İran'daki protestoları değerlendirdi, "uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmediğini" vurguladı. Fransız temsilci, "İran'a herhangi bir müdahalenin ters tepebileceği" uyarısında bulundu.



ulusal.com.tr