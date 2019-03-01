Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika ve Rusya'nın tasarıları gündemdeydi. Amerika'nın Venezuela'da seçim yapılmasına yönelik çağrısı Rusya ve Çin tarafından veto edildi. Öte yandan Rusya'nın Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesine karşı çıkan tasarısı da yeterli desteği alamadığı için kabul edilmedi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündem Venezuela'ydi. Amerika'nın tasarısı toplantıda veto edildi.



Amerika tasarısında, Venezuela'da uluslararası gözlemciler denetiminde başkanlık seçimi yapılması için çağrı yapmıştı. Ayrıca Juan Guaido'nun güvenliğinin sağlanması gerektiği de belirtilmişti.



Rusya ve Çin Amerika'nın Venezuela tasarısını veto etti. Tasarı yeterli desteği almadığı için reddedildi.



Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia açıklamasında, "Tasarıya destek vererek bu absürd tiyatroya suç ortağı olacağınızı anlamıyor musunuz" diye konuştu.



Konseyin geçici ülkelerinden Güney Afrika da tasarıya karşı çıkarken, Ekvator Ginesi, Endonezya ve Fildişi Sahili ise çekimser kaldı.



Öte yandan Rusya'nın Venezuela'nın siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanımına ve iç işlerine müdahaleye karşı çıkan tasarısı da kabul görmedi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir tasarının kabul edilebilmesi için en az 9 ülkenin oy kullanması ve beş daimi üye Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.



ulusal.com.tr