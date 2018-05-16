Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, İsrail ordusunun Gazze'de 60 Filistinliyi öldürdüğü saldırının ele alındığı oturum yapıldı. Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur geçmişte soruşturma yapılmadığı için BM'yi de eleştirdi. Mansur, "Harekete geçmeniz için kaç Filistinli'nin ölmesi gerekiyor. Ölmeyi hak ettiler mi?" diye konuştu.

BMGK Gazze'deki katliamın ardından acil toplandı.Filistinli BM Temsilcisi "insanlığa karşı suç işlendiğini" söylerken, İsrailli Büyükelçi ise Gazze'yi kontrolü altında tutan Hamas'ı suçladı.Oturum, Gazze'de öldürülenler için bir dakikalık saygı duruşu istemesiyle başladı.Bazı ülkeler yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili kaygılarını dile getirirken, bazıları da soruşturma talebinde bulundu.Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, İsrail'in askeri operasyonlarının durdurulmasını talep etti. Mansur, "Direnişlerini ifade eden Filistin halkına gaddar İsrail saldırısı" diye tanımladığı olayların şeffaf bir uluslararası soruşturmada ele alınmasını istedi.Geçmişte soruşturma yapılmadığı için BM'yi de eleştiren Mansur, "Harekete geçmeniz için kaç Filistinli'nin ölmesi gerekiyor. Ölmeyi hak ettiler mi?" diye konuştu.İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon da, Gazze-İsrail sınırında yaşanların "gösteri değil bir ayaklanma olduğunu" öne sürdü. Filistinlilere gerçek mermilerle saldıran İsrail'in temsilcisi ayrıca, "İnsanların şiddete teşvik edildiğini" söyledi.Bu arada ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, İsrail'in güç kullanmasını savundu. İngiltere, İrlanda ve Belçika bağımsız bir soruşturma çağrısı yaptı.