BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın talebiyle toplandı. Rusya'nın "ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki hava saldırılarının kınanmasını" istediği tasarı bu üç ülkenin vetosuyla reddedildi.

BMGK, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenlediği saldırılar üzerine Rusya'nın çağrısıyla acil gündemle toplandı.



Konseyde konuşan bazı üye ülkelerin temsilcileri; ABD, İngiltere ve Fransa’yı, Güvenlik Konseyinin onayı olmadan, kendilerini uluslararası hukukun üstünde görerek Suriye’ye saldırmakla suçladı.



Konseyde saldırının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen Duma'da soruşturmanın yürütülmesine ilişkin çalışmalara başlayacağı gün gerçekleştirildiğine dikkat çekilildi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Konsey üyesi ülkelere soğukkanlı davranmaları ve Suriye'de gerginliği artırıcı adımlardan kaçınmaları çağrısı yaptı.



Toplantıda konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD'yi sert sözlerle eleştirdi.



Nebenzia, ABD ve müttefiklerin Suriye’deki eylemlerini uluslararası ilişkilerde “Serserilik” olarak nitelendirDİ.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise “Kimyasal silahların bir daha kullanımını engellemek için saldırdıklarını" öne sürdü.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya’nın sunduğu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye’ye yaptıkları saldırı nedeniyle kınanıp saldırılarına son vermeleri talebini içeren karar tasarısını kabul etmedi.



Rusya'nın sunduğu karar tasarısını Rusya, Bolivya ve Çin desteklerken, aralarında ABD, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 8 ülke ‘hayır' oyu kullandı. Kazakistan dâhil 4 ülke ise çekimser kaldı.





ulusal.com.tr