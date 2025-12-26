BMGK’de İran’ın nükleer programı için yaptırım çağrısı: İki ülke itiraz etti

ABD, İngiltere ve Fransa İran’a yaptırım çağrısı yaparken; Rusya ve Çin toplantının yasal dayanağının olmadığını savundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran’ın nükleer programı ve uluslararası yükümlülüklerini görüşmek üzere toplandı. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, İran’ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yeterli iş birliği yapmamakla suçladı. İran’ın nükleer programına yönelik endişeleri gidermek için somut, doğrulanabilir ve kalıcı adımlar atması gerektiği ifade edildi.

Aynı ülkeler, İran’a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının uygulanması çağrısında bulundu. ABD temsilcisi, İran ile nükleer müzakerelere yeniden ve doğrudan başlamaya hazır olduklarını belirtti. Ancak İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasının ön koşul olduğunu dile getirdi.

İran’ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi, bu talebi kabul etmeyeceklerini açıkladı. Tahran, nükleer programın ülkenin meşru savunma hakkı olduğunu savundu.

İran, Rusya ve Çin, toplantının yasal bir dayanağının bulunmadığını ifade etti. Toplantıya gerekçe gösterilen 2015 tarihli nükleer anlaşmanın süresinin dolduğu hatırlatıldı. Rusya ve Çin, İran’ın nükleer dosyasının Güvenlik Konseyi gündeminde yer almaması gerektiğini belirtti. Yaptırımların veya askeri baskının çözüm olmayacağını vurguladı.

