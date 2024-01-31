BMGK'nın Kıbrıs'taki süresi uzatıldı



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Türk tarafını yok sayarak, adadaki barış gücünün görev süresini 1 yıl daha uzattı.



Karar, konseyde oy birliğiyle kabul edildi. Kıbrıs'taki BM Barış Gücü, 1964 yılında Güvenlik Konseyinin kararıyla 796 askeri ve 65 polis personelinden oluşan bir güçle kurulmuştu.



Kararı Ulusal Kanal'a değerlendiren Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoglu, BM'nin taraflı davrandığını söyledi, hatırlatma yaptı.



Birleşmiş Milletler'in kararı Türk Dışişleri tarafından da tepki çekti. "Kıbrıs Türk tarafının iradesini ve varlığını yok sayan bu yaklaşımı reddediyoruz" denildi. KKTC tarafınca atılacak adımlara Türkiye'nin desteğinin tam olduğu vurgulandı.