BMGK'nın Kıbrıs'taki süresi uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini 1 yıl daha uzattı. Barış gücü 1964 yılından beri adadaki varlığını sürdürüyor. Karar, Türk Dışişleri ve Kuzey Kıbrıs Türk tarafından tepkiyle karşılandı.

BMGK'nın Kıbrıs'taki süresi uzatıldı


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Türk tarafını yok sayarak, adadaki barış gücünün görev süresini 1 yıl daha uzattı.

Karar, konseyde oy birliğiyle kabul edildi. Kıbrıs'taki BM Barış Gücü, 1964 yılında Güvenlik Konseyinin kararıyla 796 askeri ve 65 polis personelinden oluşan bir güçle kurulmuştu.

Kararı Ulusal Kanal'a değerlendiren Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoglu, BM'nin taraflı davrandığını söyledi, hatırlatma yaptı.

Birleşmiş Milletler'in kararı Türk Dışişleri tarafından da tepki çekti. "Kıbrıs Türk tarafının iradesini ve varlığını yok sayan bu yaklaşımı reddediyoruz" denildi. KKTC tarafınca atılacak adımlara Türkiye'nin desteğinin tam olduğu vurgulandı.

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