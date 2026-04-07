BM'nin Hürmüz Boğazı tasarısına Rusya ve Çin'den geçit yok

BM Güvenlik Konseyi’nin nisan ayı dönem başkanlığını yürüten Bahreyn tarafından sunulan karar tasarısı, Hürmüz Boğazı'nda "seyrüsefer özgürlüğü" gerekçesiyle üye devletleri askeri bir koordinasyona davet ediyordu. Ancak New York’taki oylama, küresel stratejik dengelerin oylama kabinine yansımasına sahne oldu.

Konseyde yapılan oylamada karar tasarısı 11 "lehte" oy almasına rağmen, Rusya ve Çin’in veto yetkisini kullanmasıyla hukuki geçerlilik kazanamadı. Oylamanın teknik dökümü şu şekilde:

Veto: Rusya ve Çin (Daimi Üyeler).

Lehte: 11 Ülke.

Çekimser: Kolombiya ve Pakistan.

TASARININ İÇERİĞİ VE "SAVUNMA" VURGUSU

Bahreyn tarafından hazırlanan taslakta, boğaz bölgesinde ticari yolları kullanan devletlerin "savunma amaçlı çabalarını koordine etmeye şiddetle teşvik edilmesi" isteniyordu. Ayrıca seyrüseferin engellenmesi girişimlerine karşı caydırıcılık oluşturulması talep ediliyordu. Avrasya bloğunun vetosu, bu "savunma koordinasyonu" söyleminin bölgedeki ulusal egemenlik hakları ve dengeler üzerindeki etkisini durdurmuş oldu.