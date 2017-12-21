FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu’nda kabul edilmesini, "Bu, Trump’ın kararının geçersiz ve iptal olduğu anlamına geliyor." sözleriyle değerlendirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail'n başkenti" olarak tanıyan kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu’nda ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesini, "Bu, Trump’ın kararının geçersiz ve iptal olduğu anlamına geliyor." sözleriyle değerlendirdi.



FKÖ Genel Sekreteri Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin "Tarihi ve bağlayıcı" olduğunu belirterek, "BM Genel Kurulu’nda olan aslında, ABD’nin korku, şantaj ve rüşvet teklif ederek hakaret etmesine rağmen dünya devletlerinin ve kuruluşlarının itibarına gölge düşürmemesidir. Bu, Trump’ın kararının geçersiz ve iptal olduğu anlamına geliyor." dedi.



Dünya devletlerinin barış için birleştiğine vurgu yapan Ureykat açıklamasında, "Büyük çoğunlukla oylanan ve Trump’ın kararını geçersiz kılan bu oylama sadece Filistin ve başkenti Kudüs’ün zaferi değil aynı zamanda uluslararası hukukun ve iradesinin zaferidir." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya devletleri fiilen bugün barış için birleşti. Böylece tek taraflı ve sorumsuzca alınmış olan kararların uluslararası camiayı bir bütün olarak büyük bir tehlikeye sürüklediği ispat edilmiştir. ABD, kendini beğenmiş, kibirli, tek taraflı, tecrit edilmiş bir şekilde apartheid ve sömürge düzenin yanında yer alarak, dünyaya düşman olmayı seçmiştir."



Ureykat, "hak ve adaletten yana" oy kullanan ülkeleri tebrik ettiği açıklamasında, "1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için sömürge ve işgali sonlandırmayı ezici çoğunlukla beyan eden dünyanın iradesinin kurtarılma vakti gelmiştir." ifadelerine yer verdi.